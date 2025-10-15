Alfa INFO / Burno u Državnom parlamentu: Rasprave, prozivke, uvrede i opet ništa od budžeta

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je danas, 15. oktobra, na hitnoj sjednici, odlučio da Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, razmatra u redovnoj zakonodavnoj proceduri. Poslanici nisu prihvatili zahtjev predlagača da predloženi budžet razmatraju po hitnom postupku, a nisu prihvatili ni da bude razmatran u skraćenoj proceduri. Prijedlog budžeta institucija BiH za ovu godinu bio je na dnevnom redu hitne sjednice Predstavničkog doma 23. i 24. septembra, koja je okončana bez konkretne rasprave i izjašnjavanja poslanika o ovom dokumentu.

Stanovnici Vogošće održali su jutros proteste ispred sjedišta kompanije za distribuciju toplotne energije BAGS Energotehnika kako bi izrazili nezadovoljstvo jučerašnjim izjavama resornog ministra Mladena Pandurevića. Kažu da su jučer iznesene informacije koje su u potpunoj suprotnosti sa ranijim izjavama ministra Pandurevića, premijera Vlade KS Nihada Uka i direktora BAGS-a Enisa Džihanića.

Centralna izborna komisija BiH održala je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Na prvoj poziciji je Savez za novu politiku, druga SDS, treća nezavisnom kandidatu Igoru Gaševiću. Četvrta pozicija pripala je SNSD-u, peta nezavisnom kandidatu Slavku Dragičeviću i šesta Ekološkoj partiji Srpske.