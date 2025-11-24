Alfa INFO / Preliminarni rezultati CIK BiH: Siniša Karan je novi predsjednik RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sinoć je, 23. novembra, objavila prve, preliminarne rezultate prijevremenih izbora u bosanskohercegovačkom entitetu RS. Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a je, istaknuvši da su rezultati nekompletni i nezvanični, kazao da prema tim podacima najviše glasova ima Siniša Karan, kandidat SNSD-a.

Danas, u ponedjeljak 24. novembra, visoki predstavnik Christian Schmidt sastat će se sa američkim kongresmenom Michaelom R. Turnerom, bivšim gradonačelnikom Daytona, država Ohio, koji boravi u Sarajevu nakon što je proglašen počasnim građaninom glavnog grada BiH. U okviru posjete, delegacija SAD-a, koju čine i zastupnik Donald Norcross te drugi članovi američke delegacije, prisustvovat će ceremoniji otkrivanja ploče s natpisom "Trg dejtonskog mira". Također će biti potpisana prigodna povelja u povodu obilježavanja 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Vrhovni sud RS potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Predrag Lažetić osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u ljeto 1992. protiv civilnog stanovništva na području Gacka, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Lažetića je u ponovljenom postupku Okružni sud u Trebinju krajem februara osudio na dvije i po godine zatvora jer je neutvrđenog dana u junu 1992. godine, svjesno i voljno, u podrumu "Samačkog hotela" Termoelektrane Gacko, gdje su bili zatočeni, fizički zlostavljao civile bošnjačke nacionalnosti i nanio im povrede.