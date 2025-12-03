Alfa INFO / Šefovi klubova stranaka u PSBIH s predstavnicima OHR-a

Visoki predstavnik Christian Schmidt nakon dvodnevne sjednice Vijeća za implementaciju mira u BiH (PIC) obratio se medijima i prenio utiske sa zasjedanja predstavnika članova Upravnog odbora PIC-a. On je pročitao zaključke ovog tijela, koje je zasjedanje počelo sinoć sastankom sa šefovima klubova u Predstavničkom domu PSBiH. Usaglašen je stav da je BiH ostvarila napredak, ali da je pred nama posla. Glavna tema sjednice PIC-A bio je europski put naše zemlje i (ne)usvajanje važnih zakona. Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić nakon sastanka naglasila je da se prozor urgentnosti za BiH kada je riječ o evropskom putu polako zatvara. Značajna tema bila je i državna imovina, na način da infrastrukturni projekti ne bi trpjeli zbog nedonošenja zakona o imovini kazao je Saša Magazinović. Magazinović je istakao da se razgovaralo i o državnoj imovini.

Od jutarnjih sati trajali su pretresi kuće Fatmira Alispahića u Tuzli. Pretrese se vrše policijski službenici MUP-a TK po nalogu Tužilaštva TK. Alispahić je osumnjičen da je počinio krivično djelo povreda privatnosti djeteta iz Krivičnog zakona Federacije BiH.Podsjećamo, Alispahić je objavio intervju sa djedom djevojčica koje su bile trgovine ljudima u Tuzli, a da nije pritome vodio računa o zaštiti privatnosti žrtava. MUP TK je prethodno uhapsio sedam osoba, od kojih su četiri pripadnici MUP-a TK, zbog navođenja maljotenica na prostituciju, štičenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Vijeće Evropske unije i Evropski parlament postigli su preliminarni dogovor o novoj regulativi kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa, što predstavlja jedan od ključnih stubova REPowerEU plana za energetsku sigurnost i smanjenje ovisnosti o ruskim energentima. Nova regulativa uvodi pravno obavezujuću, faznu zabranu uvoza i tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa putem cjevovoda iz Rusije. Potpuna zabrana LNG uvoza nastupa krajem 2026. godine, dok bi uvoz cjevovodnog gasa bio zabranjen do jeseni 2027. godine. Cilj je osigurati nezavisno i otporno evropsko energetsko tržište, bez ugrožavanja sigurnosti snabdijevanja.Danski ministar za klimu, energiju i komunalne poslove Lars Aagaard pozdravio je postignuti dogovor.