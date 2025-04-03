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Alfa INFO / Sud BiH potvrdio: Crvena potjernica za Dodikom i Stevandićem još uvijek čeka svoju priliku

Zdravstveni radnici HNK izašli na proteste

ALFA INFO. ALFA TV

Alfa TV

3.4.2025

- Međunarodna crvena potjernica za predsjednikom bosanskohercegovačkog entiteta RS Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem nije stupila na snagu. Iz Suda kažu da se ne mogu očitovati o detaljnim razlozima odluke Interpola.

- Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, medicinske sestre i tehničari, kao i drugo osoblje, danas su izašli na ulice Mostara. Oni su se na protestnu šetnju koja je počela sa Španskog trga odlučili, jer su nezadovoljni činjenicom da s Kantonalnom vladom još nisu potpisali aneks Kolektivnog ugovora, kojim bi njihovi koeficijenti o složenosti poslova bili korigovani kako je to nedavno učinjeno s predstavnicima Sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK. Kako su kazali iz Koordinacije sindikata zdravstvenih radnika u HNK, potpisivanje aneksa odugovlači ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, dr. Milenko Bevanda.

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