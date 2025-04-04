Alfa INFO / Hitna sjednica Doma naroda: Konfuzija, napuštanja i izmjene zakona – samo još jedan dan u bh. politici!

- Hitna sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine prekinuta je danas nakon što su delegati Kluba Bošnjaka i delegat Zlatko Miletić napustili salu, jer nisu željeli raspravljati o prijedlogu izmjena Izbornog zakona BiH prema prijedlogu HDZ-a, dok se prvo ne raspravi o smjeni kadrova SNSD-a, što je bila tačka dnevnog reda sa prethodne sjednice. Sjednica je započela s konfuzijom kada je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, Kemal Ademović, proglasio nastavak prethodne hitne sjednice, koja je prekinuta prije dva dana, dok je predsjedavajući Nikola Špirić ignorirao ovu proceduru i proglasio početak nove sjednice, koja se trebala baviti prijedlogom izmjena Izbornog zakona. Nakon nekoliko sati rasprave, jedni su raspravljali o 11. hitnoj sjednici, a drugi o 12. hitnoj sjednici – Džaferović je obavijestio predsjedavajućeg da šest delegata, uključujući kompletan Klub Bošnjaka i Zlatka Miletića, napušta sjednicu i neće dalje prisustvovati njenom toku.

- Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je danas sastanak s ministricom vanjskih poslova Austrije Beate Meinl Reisinger. Nakon sastanka Konaković je pojasnio kako su razgovarali o aktuelnim dešavanjima u našoj zemlji, ali i otkrio detalje razgovora sa ministricom iz Austrije. Dodao je kako ima naznaku da će i ostale zemlje EU uvesti sankcije Dodiku.