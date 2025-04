Alfa INFO / Austrija uvela sankcije, EU još čeka odgovor na slučaj Dodik i ostali

- Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je danas o aktuelnoj političkoj situaciji s ambasadorima grupe država prijatelja zapadnog Balkana. Članovi ove neformalne grupe, koju čine Austrija, Češka Republika, Grčka, Hrvatska, Italija, Slovačka i Slovenija, zamolili su člana Predsjedništva BiH Komšića za njegovo viđenje situacije u Bosni i Hercegovini. Ambasadori su istakli punu podršku institucijama Bosne i Hercegovine, te osudili napade na ustavni poredak BiH. Izrazili su očekivanje da se kriza što prije riješi kako bi se Bosna i Hercegovina posvetila reformama na svom evroatlantskom putu.



- Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH, na pauzi dvodnevne sjednice obratio se javnosti. On je ovom prilikom kazao kako još niko nije napustio pravosudne institucije otkako je predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik pozvao da se napuste institucije kao što je SIPA-a, Tužilaštvo BiH, Sud BiH… Dodik je to uradio nakon usvajanja zakona koje je Ustavni sud BiH stavio van snage. On je u nastavku iznio stav VSTV-a koji se odnosi na trenutnu situaciju.