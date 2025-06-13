Alfa INFO / Vanredna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a nakon izraelskog zračnog napada na Iran

- Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas je održalo vanrednu sjednicu povodom izraelskog zračnog napada na Iran. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu planira razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom dana. Američka televizijska mreža CBS javlja da je Trump već obavio telefonski razgovor s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Podsjetimo, Izrael je rano jutros izveo masovni zračni napad na više ciljeva u Iranu, uključujući stambene objekte u kojima borave visoki vojni zvaničnici, kao i lokacije povezane s iranskim nuklearnim programom. Operacija, nazvana Uzlazeći lav, započela je u zoru i uključivala je više od 200 borbenih aviona izraelskog ratnog zrakoplovstva. Prema izraelskim izvorima, u napadu je upotrijebljeno više od 330 preciznih bombi koje su pogodile oko 100 strateških meta širom Irana. Izraelske vlasti napad opisuju kao preventivni i pažljivo isplanirani, s ciljem da se zaustavi daljnji razvoj iranskog nuklearnog programa.

- Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici nije usvojilo budžet institucija BiH za 2025. godinu. Protiv nacrta koji je predložio ministar finansija BiH Srđan Amidžić bili su članovi Predsjedništva Željko Komšić i Denis Bećirović. Željka Cvijanović bila je za. I na vanrednoj sjednici u martu Bećirović i Komšić glasali protiv budžeta. Predsjedništvu danas nije dostavljen novi nacrt iz Sektora za budžet Ministarstva finansija BiH, iako je sjednica ranije najavljena kao nova runda rasprave. Podsjećamo, Amidžić je još u aprilu predložio da se iz dobiti Centralne banke BiH izdvoji 200 miliona KM, od čega bi se najveći dio iskoristio za isplatu duga građevinskoj firmi "Viaduct", a ostatak transferisao entitetima. Međutim, Centralna banka BiH se tome jasno usprotivila, navodeći da neće dozvoliti raspolaganje sredstvima ukoliko postoji bilo kakav rizik po finansijsku i monetarnu stabilnost zemlje.