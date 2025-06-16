Alfa INFO / Zamjenik direktora SIPA-e? Možda na nekoj od narednih sjednica...ili nikad

- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo redovnu sjednicu na kojoj je razmatran niz važnih zakonskih prijedloga i informacija, ključnih za daljnje usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije. Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda jeste bila Prijedlog za imenovanje zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji je dostavilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Medjutim, tokom sjednice skinuta je s dnevnog reda na zahtjev ministara iz bošnjačkog i srpskog naroda. Ni na prethodnoj sjednici Vijeća ministara 12. juna nije bilo političke volje da se razmatra ova tačka dnevnog reda, pa tokom usaglašavanja na kolegiju nije imala podršku ministra Sevlida Hurtića. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je održala press konferenciju u kojoj je pozvala Predsjedništvo BiH da usvoji budžet kako bi se razriješila situacija sa slovenačkom firmom Viaduct.

- Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas, u Sarajevu, sa predsjednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem. Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora razmatrane su aktuelne teme u vezi sa statusom Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, te izazovi s kojima se susreće u savremenom društvenom i političkom kontekstu. Posebna pažnja posvećena je nedavnom otkazivanju Europske rabinske konferencije, koja je bila planirana da se održi u Sarajevu. Ministar Konaković je ponovio opredijeljenost institucija Bosne i Hercegovine za podršku dijalogu, vjersku slobodu i međunarodne skupove koji promovišu razumijevanje i saradnju među religijskim zajednicama. U razgovoru je naglašen značaj Jevrejske zajednice kao neodvojivog dijela bosanskohercegovačkog društva.