Alfa INFO / "Zaslužio je ovu kaznu, nije pokazao ni trunku kajanja" – majka o Ademu Šumanu nakon presude

- Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Adema Šumana na 40 godina zatvora za ubistvo Farisa Pendeka u sarajevskom naselju Otoka, a Elmedinu Gradišiću godinu dana. Mersim Saljević je oslobođen. Adem Šuman, prvooptuženi u ovom slučaju, tereti se za ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, kao i za nanošenje lakih tjelesnih povreda. Prema optužnici, upravo je on fizički napao Pendeka, dok su Gradišić i Saljević pomagali nakon izvršenja zločina. Tragedija se dogodila u januaru prošle godine, a život mladića Farisa Pendeka, tada ugašen nasiljem, izazvao je ogorčenje i tugu širom zemlje. Na završnom ročištu, svi optuženi izrazili su kajanje pred sudom. Podsjetimo, Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo je maksimalnu zatvorsku kaznu od 45 godina, ističući težinu krivičnog djela i okolnosti pod kojima je počinjeno.

Majka ubijenog Farisa, Erna Pendek, nakon izricanja presude poručila je da joj je žao što Šuman nije osuđen na 45 godina zatvora. Dodala je da je njen sin bio "dobra duša" i nevin mladić.