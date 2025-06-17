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Alfa INFO / "Zaslužio je ovu kaznu, nije pokazao ni trunku kajanja" – majka o Ademu Šumanu nakon presude

Opozicioni klubovi u Skupštini KS optužuju predsjedavajućeg Okerića za "pravno nasilje"

ALFA INFO. ALFA TV

Alfa TV

17.6.2025

- Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Adema Šumana na 40 godina zatvora za ubistvo Farisa Pendeka u sarajevskom naselju Otoka, a Elmedinu Gradišiću godinu dana. Mersim Saljević je oslobođen. Adem Šuman, prvooptuženi u ovom slučaju, tereti se za ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, kao i za nanošenje lakih tjelesnih povreda. Prema optužnici, upravo je on fizički napao Pendeka, dok su Gradišić i Saljević pomagali nakon izvršenja zločina. Tragedija se dogodila u januaru prošle godine, a život mladića Farisa Pendeka, tada ugašen nasiljem, izazvao je ogorčenje i tugu širom zemlje. Na završnom ročištu, svi optuženi izrazili su kajanje pred sudom. Podsjetimo, Tužilaštvo Kantona Sarajevo zatražilo je maksimalnu zatvorsku kaznu od 45 godina, ističući težinu krivičnog djela i okolnosti pod kojima je počinjeno. 

Majka ubijenog Farisa, Erna Pendek, nakon izricanja presude poručila je da joj je žao što Šuman nije osuđen na 45 godina zatvora. Dodala je da je njen sin bio "dobra duša" i nevin mladić.

quote
Očekivali smo 40 godina i žao mi je što nije moglo 45, ali zadovoljni smo ovom presudom. Želim da on osjeti tu bol koju i ja osjećam sve ovo vrijeme. Živim bez Farisa, tako će i on osjetiti kako mu je bez njegove djevojčice. Falit će mu, kao što meni moje dijete fali.
ERNA PENDEK - MAJKA UBIJENOG FARISA PENDEKA

Konferencija za medije klubova zastupnika SDA, DF-a i Stranke za BiH u Skupštini KS povodom aktuelne političke situacije održana je danas u Sarajevu. Konferencija za medije uslijedila je nakon što su jučer zastupnici SDA, DF-a i Stranke za BiH napustili sjednicu, a zbog nezadovoljstva radom Elvedina Okerića iz NiP-a. - Okerić provodi pravno nasilje - zajednička je ocjena Muamera Bandića, Mahira Devića i Albina Zuhrića. Albin Zuhrić predsjednik Kluba zastupnika DF-a je rekao da su na jučerašnjoj sjednici vladajući, odnosno Trojka ukinuli kvorum.

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