Alfa INFO / Čović: Nema rekonstrukcije Vijeća ministara BiH, taj zakon neće proći

- Nema mogućnosti za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH, kazao je u Mostaru nakon sjednice Predsjedništva HNS-a BiH predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović odgovarajući na upit je li realna rekonstrukcija kao mogućnost do izbora. Po njegovim riječima, dogovor je napravljen, krenuli su, onda su vrlo brzo vidjeli da ima previše nadmudrivanja. Izrazio je nadu u to da će se politička scena u BiH početi realnije sagledavati, posebno u kontekstu globalnih geopolitičkih kretanja, te istaknuo kako euroatlantski put nema alternativu za Bosnu i Hercegovinu. Inače, po završetku sjednice Predsjedništva HNS-a BiH Čović je otišao na radni ručak s visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom. Sastanku je prisustvala i državna parlamentarka Darijana Filipović - Važan sastanak s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom u Mostaru, a govorili smo o političkom trenutku u BiH i našem evropskom putu. I dalje je ključno da zaštitimo mir, stabilnost, integritet i ustavni okvir BIH, istovremeno provodeći reforme EU. Izborni zakon ostaje visoki prioritet - naglasio je Čović.

- Skoro sedam sati trajala je sjednica glavnog odbora SDS-a, koja je završena danas u Doboju. Tokom burne sjednice Glavnog odbora SDS-a u Doboju potpisan je zahtjev za smjenu Milana Miličevića, predsjednika SDS-a. Zahtjev je potpisalo sedam načelnika i devet zastupnika u Narodnoj skupštini RS i Parlamentarnoj skupštini BiH, te tri bivša predsjednika SDS-a, Mladen Bosić, Vukota Govedarica i Mirko Šarović. Nakon višesatne rasprave iza zatvorenih vrata novinarima je najprije rečeno da je jednoglasno usvojen zaključak da se osuđuje, kako se navodi, zloupotrebe policijskih i tužilačkih organa i njihovu političku instrumentalizaciju što je kulminiralo hapšenjima gradonačelnika Bijeljine i Teslića Ljubiše Petrovića i Milana Miličevića. Predstavljen je i jednoglasan stav Glavnog odbora da će SDS imati kanadidate za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH iduće godine na pralementarnim izborima. Izlazak iz sale bivšeg predsjednika SDS-a i zastupnika u Parlamentu BiH odmah na početku sjednice predsjednik SDS-a Milan Miličević objasnio je kao Bosićevu reakciju na propuste pri slanju poziva za sjednicu. Stranački rukovodioci nisu se pred novinarima posebno osvrtati na navode o nezadovoljstvu i ostavkama u stranci, ali su i najavili nastavak rasprava unutar SDS-a.