Alfa INFO / Izrael i Iran prekršili primirje – napadi nastavljeni

- Prema informacijama koje pristižu iz Izraela, nemalo prije početka dogovorenog primirja između Irana i Izraela, lansirane su rakete od strane iranske vojske na gradove u Izraelu. S tim u vezi, oglasio se načelnik štaba izraelske vojske koji je najavio osvetu za jutrošnje raketiranje Izraela. Američki predsjednik Donald Trump također se oglasio potvrdivši da su obje strane prekrišle primirje, te poručio da niti jedna strana u sukobu ne zna šta radi, te da on nije zadovoljan Izraelom.

- Oni koji jedan dan nisu proveli u uniformi i ne znaju njen teret, došli su na ideju da prave rezervne sastave policije i da BiH dovode u bespotreban bezbjednosni avanturizam. Poručio je ovo član Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i član Glavnog odbora SDS Darko Babalj. Prema njegovim riječima, rezervna policija nije potreba nijednom narodu u Bosni i Hercegovini. On navodi kako su potrebne škole, vrtići, bolnice, proizvodna radna mjesta, investicije, a da onaj ko svom narodu umjesto olovke u ruku stavlja pušku, nije dobronamjeran.