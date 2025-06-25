Amelli o saradnji sa Eldinom Huseinbegovićem: Kada sam čula pjesmu odmah sam rekla to je to

U novom izdanju emisije "Naše priče" ugostili smo sjajan vokal i autoricu brojnih pjesama Amelu Osmanović Amelli.

Ona već dugi niz godina živi i radi u Njemačkoj, a nedavno je boravila u Sarajevu zbog nove pjesme i saradnje sa Eldinom Huseinbegovićem. Za pjesmu "To sam mogla biti ja" kaže da je na prvo slušanje rekla da je to to.

Otkrila je i zašto je nije bilo u medijskom prostoru u prethodnom periodu, te šta planira u budućnosti kada je u pitanju njena muzička karijera.

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