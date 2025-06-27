  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

ALFA TV

Alfa INFO / Vanredna sjednica Vijeća ministara BiH: Usvojen Plan rasta

Bundestag će 11. jula održati raspravu povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici

ALFA INFO. ALFA TV

Alfa TV

27.6.2025

- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici jednoglasno je usvojilo Nacrt Reformske agende u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan. U narednim danima slijedi intenzivan rad svih nivoa vlasti na usklađivanju konkretnih mjera i rokova, kako bi se odgovorilo na preuzete obaveze i iskoristile mogućnosti koje ovaj Plan donosi za Bosnu i Hercegovinu i njezin europski put. Slijedi važno razdoblje odgovornog i usmjerenog djelovanja, sapćeno je iz Ureda predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

- Ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut objavio je  da će njemački Bundestag 11. jula održati raspravu povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Rasprava će se održati pod prvom tačkom dnevnog reda. "Sada je javno i zvanično. Njemački Bundestag će 11. jula, pod prvom tačkom dnevnog reda, održati raspravu povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Izuzetno zahvalan brojnim članovima Bundestaga, ali i drugih institucija, koji su podržali inicijativu", objavio je Arnaut.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# ALFA TV
# ALFA INFO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.