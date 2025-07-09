Alfa INFO / Slobodni uprkos optužbama: Sud BiH ukinuo pritvor Stevandiću i Viškoviću

Sud Bosne i Hercegovine danas je, po prijedlogu Tužilaštva BiH, ukinuo pritvor predsjedniku Narodne skupštine RS Nenadu Stevandiću i premijeru tog entiteta Radovanu Viškoviću, dvojici visokih funkcionera koji su, zajedno s Miloradom Dodikom, pod istragom zbog sumnje na udruživanje radi rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Baš kao u slučaju Dodika, kojem je pritvor ukinut prošlog petka pod sumnjivim okolnostima, Sud BiH je danas istom mjerom "počastio" i njegove bliske saradnike. Umjesto pritvora, određene su im blaže mjere zabrane, poput zabrane kontaktiranja sa svjedocima, napuštanja mjesta boravka i obaveze redovnog javljanja institucijama. Potjernice koje su bile raspisane, sada su i zvanično povučene. Podsjetimo, postupak protiv ove trojke pokrenut je nakon donošenja odluka u entitetskim institucijama kojima se direktno negiraju i odbacuju odluke Ustavnog suda BiH i Visokog predstavnika. Upravo to Tužilaštvo vidi kao pokušaj podrivanja ustavno-pravnog poretka države, odnosno, napad na samu državu BiH.

Tužna kolona s tabutima sedam žrtava genocida u Srebrenici stigla je u Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine i, kao i prethodnih godina, zaustavila se ispred zgrade Predsjedništva BiH, gdje su porodice žrtava i brojni građani odali počast stradalim u genocidu. Sedam žrtava srebreničkog genocida čiji su posmrtni ostaci konačno pronađeni i identificirani, krenule su na svoje posljednje putovanje prema vječnom počinku. Prisustvovali su brojni zvaničnici, među kojima je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović ali i visoki predstvanik u BiH Christian Schmidt. Christian Schmidt je naglasio važnost sjećanja na genocid i odavanja počasti žrtvama, poručivši da će upravo takva sjećanja i podrška preživjelima voditi našu zemlju u pravcu iscjeljenja, pomirenja i stvaranja pravednije budućnosti.

Zastupnici SNSD-a i koalicionih partnera nisu učestvovali u radu današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH jer ne žele da daju legitimitet pokušajima da se kroz institucije BiH nameću "odluke koje produbljuju podjele", saopštio je Klub zastupnika SNSD-a u ovom domu. "Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH treba da bude institucija u kojoj se odluke donose uz uvažavanje svih konstitutivnih naroda, a ne voljom jednog čovjeka i njegovih prećutnih saveznika. Denis Zvizdić, kao predsjedavajući Doma, sve češće koristi tu poziciju za jednostrane i politički motivisane poteze ", naveli su iz SNSD-a.



