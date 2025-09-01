Alfa INFO / Kolaps u BiH: Prijevoznici blokirali puteve i carinske terminale, saobraćaj u zastoju širom zemlje

Konzorcijum Logistika BiH najavio je blokiranje carinskih terminala i puteva kao izraz nezadovoljstva prijevoznika, a najavljena blokada je počela rano jutros. Zbog velikog broja kamiona na magistralnim putevima kao i gradskim saobraćajnicama, graničnim prijelazima i carinskim terminalima, nastao je saobraćajni kolaps. Iz BIHAMK-a javljaju da su jutros već blokirani teretni terminali na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, kao i kod graničnih prijelaza Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Šepak...Teretna vozila blokiraju saobraćaj i u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Doboju, Tuzli, Šamcu, Travniku, Vitezu, Tomislavgradu, Tešnju i drugim bh. gradovima.

Predstavnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine počeo je danas, 1. septembra, sjednicu na kojoj bi trebalo da razmatra budžet državnih institucija u iznosu od milijardu i po KM po hitnom postupku. Dokument je uputilo Predsjedništvo BiH, a predviđa povećanje plata za oko 20.000 zaposlenih u državnim institucijama s najnižim primanjima, uključujući Graničnu policiju i Oružane snage BiH. Pored toga, planirana su dodatna sredstva za odbranu, servisiranje međunarodnih obaveza te finansiranje sedam državnih kulturnih institucija. U prijedlogu se navodi i 22 miliona KM za BHRT, više od 51 milion KM za plate u Oružanim snagama i Graničnoj policiji, te skoro osam miliona KM za kulturu.

Nova školska godina u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i trajat će do utorka, 30. juna 2026. godine. Nastava će se i ove godine odvijati u dva polugodišta: prvo traje do 31. decembra, drugo počinje 29. januara, nakon zimskog raspusta koji će trajati četiri sedmice (od 1. do 28. januara 2026). Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve osnovce, od prvog do devetog razreda, a učenici razredne nastave (od 1. do 5. razreda) dobit će i radne sveske, što će dodatno olakšati pripremu za školu. Udžbenici su podijeljeni učenicima, a upriličen je i program za prvačiće.