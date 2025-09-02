Alfa INFO / Majka i sin osuđeni za svirepo ubistvo Nermine Krajine – dobili po 45 godina zatvora

Goran i Leđiba Ravlić osuđeni su, oboje, na po 45 godina zatvora za ubistvo Nermine Krajine u sarajevskom naselju Pofalići.Goran je bio Nerminin suprug, a Leđiba je Goranova majka. Sin i majka su bili optuženi za krivično djelo ubistvo na okrutan i podmukao način. Goran i Leđiba Ravlić su se optužnicom teretili da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu i na kraju je usmrtili.

BH. prijevoznici iz Konzorcijuma Logistika protestuju drugi dan zaredom, nakon što su noć proveli na ulicama širom BiH. Prijevoznici su mjesecima unazad najavljivali blokade i tražili ispunjenje njihovih zahtjeva.Kako je danas, 2. septembra, potvrdio glavni koordinator Konzorcija "Logistika" Velibor Peulić, prijevoznici su optimistični te ukoliko nakon današnjih pregovora postignu dogovor, blokade bi mogle prestati do večeras. U Sarajevu prijevoznici blokiraju u ulici Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, carinski terminal Rajlovac. Istakli su da njihova borba nije protiv građana BiH, već borba za opstanak transportne industrije.

Klub poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske takođe je odlučio da ne učestvuje izlaganju Save Minića u NSRS zbog pitanja njegovog legitimiteta, ali i zbog učestvovanja u vlasti RS koja je "odgovorna za katastrofalno stanje u RS". Ognjen Bodiroga, šef poslaničkog kluba SDS, izjavio je da je sve, pa i izbor nove vlade RS, "podređeno samo jednom čovjeku i jednoj porodici u RS".