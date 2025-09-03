Alfa INFO / Izglasana nelegalna Vlada RS: Na čelu s Dodikovim kumom Savom Minićem

Narodna skupština RS danas je na posebnoj sjednici u Banjoj Luci potvrdila novu vladu ovog entiteta, na čijem je čelu mandatar Savo Minić (SNSD). Odluka je usvojena sa 50 glasova za, jednim protiv i nijednim suzdržanim.Iako je imenovanje vlade formalno završeno, proces je od samog početka bio obilježen ozbiljnim pravnim i političkim sporovima. Naime, mandatara Minića predložio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, čiji je mandat predsjednika RS-a pravosnažno oduzet zbog jednogodišnje zatvorske kazne i zabrane obavljanja javnih funkcija u trajanju od šest godina.

Blokade prijevoznika u Bosni i Hercegovini, koje su počele 1. septembra, obustavljene su nakon dva dana, jer su – kako ističu predstavnici sektora – svi njihovi zahtjevi u međuvremenu ispunjeni.Glavni razlozi za pokretanje blokada bili su visoki troškovi poslovanja, naročito akcize na gorivo i visoke cestarine. Prijevoznici su tražili njihovo smanjenje za 50 posto, pozivajući se na primjere iz susjednih zemalja, poput Crne Gore i Slovenije, gdje su olakšice u transportnom sektoru već na snazi, a brojne kompanije iz tih država svakodnevno prevoze robu za BiH.

Sanin Bogunić ponovo je izabran za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), a na ovu funkciju stupio je u februaru ove godine. Bogunić je dobio podršku svih prisutnih članova VSTV-a, a potpredsjednici ostaju Sanela Gorušanović-Butigan i Velimir Ninković. Tužioci kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH izabrali su ga za člana VSTV-a BiH u julu 2021. godine te je dužnost člana preuzeo 8. septembra 2021. godine.