Alfa INFO / Vijeće naroda bez saglasnosti: O referendumu će se izjasniti Ustavni sud RS

Vijeće naroda Republika Srpska na današnjoj sjednici nije postiglo saglasnost u vezi sa pokretanjem mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka zbog čega će se o Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i o Odluci o raspisivanju referenduma izjašnjavati Zajednička komisija NSRS i Vijeća naroda, a onda i Ustavni sud RS.

NATO podržava EUFOR-ovu operaciju "Althea" u okviru Berlinskog sporazuma i snažno podržava produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, poručio je dužnosnik iz sjedišta NATO-a u Briselu, dodajući da NATO neće dopustiti da se pojavi sigurnosni vakuum. Ova izjava je reakcija NATO-a na nedavne izjave bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika koji je u intervjuu za ruske medije kazao da će uskoro ići u Moskvu gdje će tražiti da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a stavi veto na produženje misije "Althea" EUFOR-a u BiH. U istom intervju izjavio je i da će tražiti rusku podršku referendumu o nezavisnosti RS-a.

U Mostaru je sinoć obilježen Dan nezavisnosti Izraela u organizaciji Jevrejske općine Mostar na čijem čelu se nalazi biznismen iz Izraela Amir Gros Kabiri. Bila je to 77. godišnjica, a cijela ceremonija se održavala u dvorani Mepas Malla.Ovom događaju su prisustvovali brojni zvaničnici HDZ-a BiH poput predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, delegat u Domu naroda PSBiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, ministra pravde BiH Davora Bunoze, predsjednice FBiH Lidije Bradare i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.

Predsjednik HDZ-a BiH nastavio je razgovore s koalicionim partnerimaNakon jučerašnjeg razgovora s liderom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem, danas se sastao s prvim čovjekom NiP-a Elmedinom Konakovićem.Sastanak je održan u Mostaru, a nakon njega se Čović oglasio na društvenim mrežama i otkrio šta su bile teme razgovora.