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AVAZOV INTERVJU

Avdo Avdić: Sigurnosne agencije u Italiji obaviještene da se kupovinom Telemacha pere veliki novac

Ekskluzivno je otkrio i informaciju da je Staša Košarac saslušan zbog imenovanja Fatiha Kola za počasnog konzula u Panami, s obzirom da je riječ o osobi povezanoj s kartelom "Tito i Dino" i kumom Elmedina Konakovića

7.4.2026

Avazov intervju
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