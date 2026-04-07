Avdo Avdić: Sigurnosne agencije u Italiji obaviještene da se kupovinom Telemacha pere veliki novac

Ekskluzivno je otkrio i informaciju da je Staša Košarac saslušan zbog imenovanja Fatiha Kola za počasnog konzula u Panami, s obzirom da je riječ o osobi povezanoj s kartelom "Tito i Dino" i kumom Elmedina Konakovića