Sadik Ećo: Uvijek mi se vraća slika Adisa i Davora

Gost prve epizode nove sezone emisije "Crvene olovke" u produkciji Avaz TV-a bio je Sadik Ećo, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo i komandir PS Dobrinja.

S njim smo, između ostalog, razgovarali o ubistvu njegovih kolega policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Suđenje za ubistvo je počelo nakon četiri godine od ubistva. Pitali smo ga kako se osjećao u sudnici kada je vidio optužene.

- Vrlo teško, uvijek mi se ta slika vraća. Tu večer, odnosno to jutro, bio sam na terenu, s obzirom na to da sam obavljao poslove i zadatke zamjenika komandira u Policijskoj stanici Novi Grad i imao sam obilazak policije od 4 do 6 sati ujutro pa sam se nalazio na terenu - rekao je Ećo.

Cijeli intervju pogledajte u videoprilogu.

