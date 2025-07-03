Nikšić o fiskalnoj reformi: Ponovna povećanja minimalne plate su moguća, Vlada vrši izračune kojima se ne bi opteretili poslodavci

Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a, Nermin Nikšić bio je gost „Crvne olovke“ na televiziji Alfa. Tom prilikom, Nikšić se dotakao različitih tema, a između ostalog i fiskalnih reformi, o kojima se posljednjih mjeseci intezivno priča u medijima.

- Pokazali smo da do sada postoji politička volja da se zakoni, odnosno fiskalne reforme dese. Ne vidim razlog da se nešto mijenja drastično, jer je to programsko opredjeljnje Vlade. Dakle, od prije dva dana je nastupio Zakon o izmjenjama i dopunama Zakona o doprinosima, gdje su za nekih pet i po indeksnih poena, odnosno 13,25 posto u brutu smanji dopirnosi. Time smo ispunili svoju prvu obavezu i obećanje, da ćemo ići u rasterećenje. Očito je da ostajemo bez kvalitetne radničke snage. Plan nam je da do kraja godine uđemo u drugi krug definitivnog smanjinivanje iznosa doprinosa. Kao i za penzije, tako i za ovo, uslov mora biti da donesemo Zakon o fiskalizaciji finansijskih transkacija, čime ćemo one neminovne rupe u budžetima popuniti – ističe Nikšić.

Osvrnuo se i na neradnu nedjelju i povećanje mininalne plate nije dovelo do otpuštanja radnika.

- Ti podaci nisu tačni. Svi pričaju o odjevljenim radnicima, a niko o tome da imamo više prijavljenih radnika. Igraju se s brojevima. Nedavno sam slušao ljude iz Sindikata obrazovanja koji ukazuju na problem da postoje ljudi koji imaju ugovor na određno vrijeme, pa onda ugovor ističe u januaru ili februaru, pa se ljudi odjavljuju, pa opet prijavljuju. Evidetno je da nemamo nikakvih potresa na tržisštu rada, da danas imamo gotovo više 1000 radnika prijavljenih nego što je bilo u aprilu, a u odnosu na godinu prije taj broj je isti, mijenja se u nekih 100 do 200 ljudi - ističe Nikšić.

Istakao je da u ovoj godini povećanje mininalnih plata nije realno, ali sa ovom pričom fiskalnih reformi, sa još jednom stopom smanjivanja doprinosa i fiskalizacijom, to će biti moguće kasnije.

- To otvara jedan drugi problem, koji smo sada riješili omogućavajući poslodavcima isplatu 450 KM neoporezivo, za radnike koji su prije utvrđivanja mininalne plate, imali plate 1000 ili više – ističe Nikšić.

Zatim, dodaje da upravo povećanjem plate na 1000 KM, radnici su izjednačeni, a to se riješilo sa tih 450KM.

- Ta uredba ističe sa junskom platom, razgovarali smo o tome da napravimo neke izračune i da produžimo tu uredbu. Prirodno sa smanjivanjem ovih doprinosa i otvaranjem ovih priča, da se napravi taj izvjšetaj za sljedeću godinu, da umjesto to uredbe to pređe u redovnu platu. Zbog činjenice da onda radnici neće biti uskraćeni za neke doprinose, penzione i slično – navodi Nikšić.

Ističe i to da na nivou kolegija Vlade realizovani su, i realiziraju se stalno, na stotine izračuna kojima bi se vratio dignitet radniku, ali da se ne optereti poslodavac.

Potpuni razgovor o fiskalnoj reformi i povećanjima mininalne plate pogledajte u intervuju na linku na početku teksta, od 16:00 minute.

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