Šta je pravilno: srednjevjekovni, srednjovjekovni ili srednjovijekovni?

Dobro došli u novu emisiju “Lijepe riječi” da rješavamo nove jezičke dileme.
EMISIJA "LIJEPE RIJEČI"
Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na srednji vijek, naglašen je kratkouzlaznim akcentom
Emisija "Lijepe riječi". Alfa TV
Dobro došli u novu emisiju “Lijepe riječi” da rješavamo nove jezičke dileme.
Počinjemo od jedne s kojom se skoro svakodnevno susrećemo, kako je pravilno pisati: srednjevjekovni, srednjovjekovni ili srednjovijekovni?
Dakle, da li sa samoglasnikom E ili O – srednjevjekovni i srednjovjekovni, a tako i da li s glasovnom grupom IJE ili JE - srednjovjekovni ili srednjovijekovni?
Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na srednji vijek, naglašen je kratkouzlaznim akcentom pa je, prema pravilu da se kratki slog piše sa JE, pravilno pisati: srednjovjekovni, srednjovjekovnog, srednjovjekovnom, srednjovjekovnim…