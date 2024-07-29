Šta je pravilno: srednjevjekovni, srednjovjekovni ili srednjovijekovni?

Počinjemo od jedne s kojom se skoro svakodnevno susrećemo, kako je pravilno pisati: srednjevjekovni, srednjovjekovni ili srednjovijekovni?

Dakle, da li sa samoglasnikom E ili O – srednjevjekovni i srednjovjekovni, a tako i da li s glasovnom grupom IJE ili JE - srednjovjekovni ili srednjovijekovni?

Ovdje je riječ o pridjevu koji se odnosi na srednji vijek, naglašen je kratkouzlaznim akcentom pa je, prema pravilu da se kratki slog piše sa JE, pravilno pisati: srednjovjekovni, srednjovjekovnog, srednjovjekovnom, srednjovjekovnim…