  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

ALFA TV

Iz Ulcinja poslane poruke mira i zajedništva: Mundijal prijateljstva okupio regiju

Pod sloganom "Samo nam je ljubav potrebna"

Kadribašić i Kova u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

9.10.2025

Nedavno je u Crnoj Gori, tačnije u Ulcinju održan Mundijal prijateljstva koji okuplja legendarne sportiste iz bivše Jugoslavije, a u okviru ovog posebnog događaja održan je i festival „Golub mira“, festival umjetnosti i mode.

Tim povodom u emisiji "Naše priče" ugostili smo Diaza Kovu, direktora Festivala i modnog dizajnera i Senadu Kadribašić, multimedijalnu umjetnicu koja je bila jedna od bh. predstavnica na Festivalu.

Kako su kazali, sa Mundijala i Festivala nose neopisivo lijepe emocije. Bio je ovo divan spoj umjetnosti, sporta, mode, turizma, kinematografije, plesa, gastronomije, muzike i čega sve ne, a sve pod sloganom „Samo nam je ljubav potrebna“.

Cijeli razgovor pogledajte na linku

# NAŠE PRIČE
# ALFATV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.