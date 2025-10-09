Iz Ulcinja poslane poruke mira i zajedništva: Mundijal prijateljstva okupio regiju

Nedavno je u Crnoj Gori, tačnije u Ulcinju održan Mundijal prijateljstva koji okuplja legendarne sportiste iz bivše Jugoslavije, a u okviru ovog posebnog događaja održan je i festival „Golub mira“, festival umjetnosti i mode.

Tim povodom u emisiji "Naše priče" ugostili smo Diaza Kovu, direktora Festivala i modnog dizajnera i Senadu Kadribašić, multimedijalnu umjetnicu koja je bila jedna od bh. predstavnica na Festivalu.

Kako su kazali, sa Mundijala i Festivala nose neopisivo lijepe emocije. Bio je ovo divan spoj umjetnosti, sporta, mode, turizma, kinematografije, plesa, gastronomije, muzike i čega sve ne, a sve pod sloganom „Samo nam je ljubav potrebna“.

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