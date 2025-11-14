Husika: U Londonu su umirali na ulicama pri manjem zagađenju zraka nego što je zabilježeno u Kaknju

Profesor Azrudin Husika iznio je zabrinjavajuće podatke

14.11.2025

Sa lošim vremenskim prilikama i hladnijim temperaturama u Sarajevu, ali i drugim gradovima BiH ponovo se pojavio problem zagađenog zraka. O ovom problemu, odgovornosti, ali i rješenjima razgovarali smo sa šefom studijskog programa Procesno i okolinsko inžinjerstvo na Mašinskom Fakultetu u Sarajevu, Azrudinom Husikom.

- Od prošle godine ne da se nije promijenilo na bolje, nego u nekim gradovima imamo puno gore stanje. Mislim prije svega na Kakanj i na situaciju kojoj smo svjedočili prošle sedmice kada su zabilježene koncentracije sumpor dioksida u gradu, gdje najviše stanovnika i živi, po nekoliko hiljada mikrograma po metru kubnom. Kada su te koncentracije u Londonu 50-ih godina bile oko 1000 mikrograma po metru kubnom tada su ljudi umirali bukvalno na ulicama – ono što je u Kaknju prošle sedmice bilo višestruko više. Iz toga možemo zaključiti kakve su to zdravstvene posljedice bile po stanovnike Kakanja – kazao je Husika.

Situacija je alarmantna u mnogim gradovima u BiH, a pitanje je ko je odgovoran.

- Ne vidim da iko preuzima odgovornost niti poduzima neke konkretne mjere koje bi mogle spriječiti ponovo takvu situaciju ako vremenske prilike budu kao i prošle sedmice. Zakoni kakvi takvi postoje, ali je njihovo provođenje je jako limitirano, a sa druge strane nemamo nikakvu vrstu odgovornosti. Imamo potpuni izostanak sistemskih mjera.

