Svečana akademija povodom Dana državnosti BiH i Dana Sandžaka: Okupljamo mnogo ljudi iz dijaspore

U srijedu 26. novembra sa početkom u 18h sati bit će održana Svečana akademija povodom 20. novembra - Dana Sandžaka i 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Tim povodom ispred Organizacionog odbora Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u emisiji "Naše priče" ugostili smo Selmu Bandu i Ismeta Kurtagića koji su otkrili šta možete očekivati od ovogodišnje Svečane akademije.

Posebno su istakli važnost podjele stipendija učenicima, a detalje razgovora pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD