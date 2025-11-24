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ALFA TV

Svečana akademija povodom Dana državnosti BiH i Dana Sandžaka: Okupljamo mnogo ljudi iz dijaspore

Selma Banda i Ismet Kurtagić bili su gosti današnje popodnevne emisije "Naše priče" na Alfa TV

Banda i Kurtagić u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

24.11.2025

U srijedu 26. novembra sa početkom u 18h sati bit će održana Svečana akademija povodom 20. novembra - Dana Sandžaka i 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Tim povodom ispred Organizacionog odbora Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u emisiji "Naše priče" ugostili smo Selmu Bandu i Ismeta Kurtagića koji su otkrili šta možete očekivati od ovogodišnje Svečane akademije.

Posebno su istakli važnost podjele stipendija učenicima, a detalje razgovora pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD

# NAŠE PRIČE
# ALFATV
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