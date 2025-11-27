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ALFA TV

Hasić otvoreno o karijeri: „Sve je počelo skromno, ali s velikim snovima“

Semir Hasić danas na TV Alfa: O novim pjesmama, nastupima i planovima za 2026.

Hasić u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

27.11.2025

U današnjem izdanju emisije „Naše priče“ na TV Alfa, u 17:15, gostovat će poznati pjevač Semir Hasić. U otvorenom razgovoru Semir je govorio o svojim novim pjesmama, aktuelnim nastupima te uzbudljivim projektima koje planira za narednu godinu.

Poseban osvrt dao je na numeru „Hej Semire, Semire“, koju je objavio početkom godine, te otkrio koliko je zadovoljan reakcijama publike. Semir se prisjetio i svog muzičkog puta, prvih koraka na sceni i svih trenutaka koji su obilježili njegovu karijeru.

Emisiju pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# SEMIR HASIĆ
# NAŠE PRIČE
# ALFATV
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