Nenad Starovlah: Podobni su oni koji imaju prednost, koji su poslušni, u odnosu na one koji znaju

Bio je vrsni defanzivac, igrao za sve klupske i državne selekcije, nastupao i za A reprezentaciju. I kao trener radio je s najmlađim kategorijama, vodio prvi tim, potom mlađe bh. i jugoslovenske selekcije.

Nenad Starovlah odškolovao je prije rata jednu od najboljih omladinskih sastava Željezničara.

U emisiji "Sportske priče" na Alfa TV, Starovlah je govorio o budućnosti Želje.

Igrali protiv Atletika, gdje su sada?

Krajem osamdesetih godina godina Starovlah je odškolovao jednu sjajnu generaciju juniora. Većina omladinaca debitirala je za prvi tim Želje.

"Veldina Karića sam našao u Kolibama, ne znam Donjim ili Gornjim... Bili su to još Mijo Katić, pa Stanić, Pehlivanović, Adžem, Hurić... Svi oni su postali kvalitetni igrači"- podsjetio je Starovlah.

Iskusni trener prisjetio se svog prvog dolaska za trenera Želje. Tada je, nažalost završio u bolnici.

"Sada sam na razgovor došao bez velikih očekivanja, ali sam se uvjerio da je puno bolja situacija u klubu. Treba puno raditi. Adžem je Željino dijete, dobro radi. Moramo naći način za više prostora mladima. Sjećate se generacije Željinih omladinaca koji su nedavno igrali protiv vršnjaka madridskog Atletika. Gdje su sada ti juniori? Vidio sam jedino Hajdarevića. Vidio sam da igra u Srbiji, u Surdulici, čini mi se. To se ne smije dešavati"- podsjetio je Starovlah.

Emisiju "Sportske priče" gledajte na TV ALFA u nedjelju u 20 sati.