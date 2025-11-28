Nova pjesma, novi planovi: Sara otkrila detalje o “Rukama od benzina”

U popodnevnoj emisiji “Naše priče” na TV Alfa ugostili smo popularnu pjevačicu Saru Reljić, koja je publici predstavila svoju novu pjesmu “Ruke od benzina” i otkrila šta joj je donijela ova muzička faza. Sara je govorila i o svojim nastupima, planovima i projektima koji je očekuju u 2025. godini.

Neizostavna tema bio je i rijaliti program u kojem je učestvovala prije nekoliko godina. Sara je potpuno otvoreno priznala da se “u tu ludnicu nikad više ne bi vratila”, ali i otkrila koliko joj je učešće zapravo pomoglo u izgradnji karijere.

Poznata kao „kraljica bakšiša“ i neko ko uvijek napravi vrhunsku atmosferu, Sara je iskreno govorila o publici, sceni, ali i izazovima koje nosi muzički posao.

Emisiju pogledajte na linku.