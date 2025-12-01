Nenad Starovlah: Podobni su oni koji imaju prednost, koji su poslušni, u odnosu na one koji znaju

Bio je vrsni defanzivac, igrao za sve klupske i državne selekcije, nastupao i za A reprezentaciju. I kao trener radio je s najmlađim kategorijama, vodio prvi tim, potom mlađe bh. i jugoslovenske selekcije.

Nenad Starovlah odškolovao je prije rata jednu od najboljih omladinskih sastava Željezničara.

U emisiji "Sportske priče", na Alfa TV Starovlah je govorio o budućnosti Želje.

Igrali protiv Atletika, gdje su sada?