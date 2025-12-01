Pogledajte vježbu Oružanih snaga BiH povodom njihove 20. godišnjice

KASARNA RAJLOVAC
Tokom svečanosti su postrojene jedinica, taktičko-tehnički zbor, obratili su se visoki zvaničnici i dodijeljena priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.
1.12.2025
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