Regoje otkrio ko je njegov uzor: “On je doktor nogometa!”

"Moj je igrački uzor doktor. A taj je epitet zaradio, jer je stvarno doktor nogometa"- izjavio je Bojan Regoje, trener Čelika u emisiji "Sportske priče" na Alfa TV

Regoje je otkrio o kojem se igraču radi:

" Doktor nogometa je Sretko Vuksanović. Svi u Sarajevu i BiH znaju o kojem igraču se radi. Igrao je, između ostalih, za Sarajevo, Želju, Slaviju, Olimpik, Čelik... Kao čovjek i igrač je veliki"- priznao je "coach" zeničkog kluba.

Čelik je lider u Prvoj ligi Federacije zaslugom trenera, koji je najveći dio karijere proveo igrajući za bh.klubove.

Bojan otkriva recept uspjeha svog kluba.

" Čelik ima najbolje navijače i Upravu. Imaju viziju, svjesno su pristali igrati u najnižem rangu, kako bi očistili dugove i sada smo na dobrom putu da se vratimo u elitni rang. Učinit ćemo sve da ostvarimo želje navijača i vratimo se u Premijer ligu"- kazao je Regoje.

Emisiju gledajte u nedjelju u 20 sati na TV Alfa.