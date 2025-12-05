Udruženje "Bosni u amanet": Snimamo pjesmu o mladoj Turkinji bosanskih korijena

U novom izdanju emisije "Naše priče" ugostili smo predsjednicu Udružena "Bosni u amanet" Safiju Haskić, kao i Ridvana Sonat Šehovića i Ajšu Oskud Šehović, turske državljane, bosanskohercegovačkih korijena.

Povod za razgovor bilo je snimanje pjesme koja nosi naziv "Kćeri Ajša", a koja upravo govori o Ajši Sonat Šehović, djevojci koja je Turkinja, bosanskohercegovačkog porijekla.

Tekst za pjesmu napisao je Himzo Polovina, a o samoj ideji i procesu nastanka ove numere pogledajte u emisiji.