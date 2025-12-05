  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

ALFA TV

Udruženje "Bosni u amanet": Snimamo pjesmu o mladoj Turkinji bosanskih korijena

Tekst je napisao Himzo Polovina

Safija, Ajša i Ridvan u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

5.12.2025

U novom izdanju emisije "Naše priče" ugostili smo predsjednicu Udružena "Bosni u amanet" Safiju Haskić, kao i Ridvana Sonat Šehovića i Ajšu Oskud Šehović, turske državljane, bosanskohercegovačkih korijena.

Povod za razgovor bilo je snimanje pjesme koja nosi naziv "Kćeri Ajša", a koja upravo govori o Ajši Sonat Šehović, djevojci koja je Turkinja, bosanskohercegovačkog porijekla.

Tekst za pjesmu napisao je Himzo Polovina, a o samoj ideji i procesu nastanka ove numere pogledajte u emisiji.

# NAŠE PRIČE
# UDRUŽENJE BOSNI U AMANET
# ALFATV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.