Nino Hrustemović otvorio dušu: ‘Uvijek sam želio otpjevati pjesmu o Sarajevu’

Bosanskohercegovački pjevač Nino Hrustemović objavio je spot za svoju novu pjesmu “Svjetla Sarajeva”, emotivnu posvetu gradu u kojem je rođen i odrastao. Kako kaže, Sarajevo je oduvijek bilo nepresušan izvor inspiracije za najveće muzičke legende, pa je njegova želja da mu se oduži barem jednom pjesmom konačno ostvarena.