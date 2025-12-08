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Nino Hrustemović otvorio dušu: ‘Uvijek sam želio otpjevati pjesmu o Sarajevu’

Nova pjesma o glavnom gradu: “Svjetla Sarajeva” donose nostalgiju i mladalačke uspomene

Hrustemović u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

8.12.2025

Bosanskohercegovački pjevač Nino Hrustemović objavio je spot za svoju novu pjesmu “Svjetla Sarajeva”, emotivnu posvetu gradu u kojem je rođen i odrastao. Kako kaže, Sarajevo je oduvijek bilo nepresušan izvor inspiracije za najveće muzičke legende, pa je njegova želja da mu se oduži barem jednom pjesmom konačno ostvarena.

“Svjetla Sarajeva” donose nostalgiju, sjećanja na mladalačke ljubavi i toplinu koju samo glavni grad može pružiti, a spot Safeta Hadžimusića dodatno naglašava emociju kroz prepoznatljive sarajevske motive. Tekst Đane Ljuca, muzika i aranžman Amira Ćefe i Nikole Obućine te produkcija “Estrada Music Productiona” zaokružuju novu Nininu priču koja bi, kako vjeruje, lako mogla pronaći put do srca publike.

Emisiju pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# NINO HRUSTEMOVIĆ
# SARAJEVO
# NAŠE PRIČE
# ALFA TV
# MUZIKA
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