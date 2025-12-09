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ALFA TV

Treći međunarodni festival dječije muzike "Kids Star": Donosimo čaroliju i magiju u Skenderiju

Čengić i Softić bile su gošće današnje popodnevne emisije „Naše priče“ na Alfa TV

Čengić i Softić u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

9.12.2025

Udruženje za očuvanje i razvoj umjetnosti "Artista" najavljuje Treće izdanje međunarodnog festivala dječije muzike Sarajevo "Kids Star", koji će biti održan 13. decembra u 18:00 u Domu mladih Skenderija. Na sceni će nastupiti 20 mladih talenata iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Ukrajine, raspoređenih u kategorije.


Festival traje od 12. do 14. decembra. Prvog dana mali učesnici će prolaziti kroz muzičke i plesne radionice .Cilj radionica je priprema za nastupe, sticanje novih vještina i druženje u kreativnoj atmosferi. U večernjim satima planiran je disco party za sve učesnike, uz ples i zabavu.

Drugog dana učesnici će imati priliku obići Sarajevo, istražiti njegovu bogatu historiju i znamenitosti, nakon čega slijedi finalna noć Festivala koja donosi puno zabave, muzike i zanimljivih iznenađenja.

Tom prilikom ugostili smo Aziru Sotić i Mirelu Čengić.

Emisiju pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# NAŠE PRIČE
# ALFATV
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