Bizaran snimak iz Rusije: Potukli se Djed Mraz i Spider-Man, uključio se i miš

Na društvenim mrežama pojavio se neobičan snimak iz Rusije koji je u kratkom roku postao viralan i privukao pažnju korisnika širom svijeta.

Na videu se vidi nesvakidašnja "praznična tuča" u kojoj se u uličnoj borbi sukobljavaju likovi Djed Mraz i Spider-Man, dok se u jednom trenutku u akciju uključuje i osoba u kostimu crtanog miša.