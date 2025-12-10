Bizaran snimak iz Rusije: Potukli se Djed Mraz i Spider-Man, uključio se i miš

Na društvenim mrežama pojavio se neobičan snimak iz Rusije koji je u kratkom roku postao viralan i privukao pažnju korisnika širom svijeta.
Na videu se vidi nesvakidašnja "praznična tuča" u kojoj se u uličnoj borbi sukobljavaju likovi Djed Mraz i Spider-Man, dok se u jednom trenutku u akciju uključuje i osoba u kostimu crtanog miša.
Cijela scena izgleda poput spontanog crossovera iz stripova i prazničnih filmova, što je izazvalo lavinu reakcija i duhovitih komentara.
Korisnici društvenih mreža opisali su snimak kao "superherojski božićni obračun" i "haotičnu komediju koja je bila potrebna internetu".
Mnogi ga dijele zbog nevjerovatnog spajanja pop-kulture, praznične tematike i, kako navode, tipično ruskog uličnog apsurda.