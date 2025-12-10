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"PRAZNIČNA TUČNJAVA"

Bizaran snimak iz Rusije: Potukli se Djed Mraz i Spider-Man, uključio se i miš

Cijela scena izgleda poput spontanog crossovera iz stripova i prazničnih filmova, što je izazvalo lavinu reakcija i duhovitih komentara

Snimak tučnjave. Platforma X

M. Až.

10.12.2025

Na društvenim mrežama pojavio se neobičan snimak iz Rusije koji je u kratkom roku postao viralan i privukao pažnju korisnika širom svijeta.

Na videu se vidi nesvakidašnja "praznična tuča" u kojoj se u uličnoj borbi sukobljavaju likovi Djed Mraz i Spider-Man, dok se u jednom trenutku u akciju uključuje i osoba u kostimu crtanog miša.

Cijela scena izgleda poput spontanog crossovera iz stripova i prazničnih filmova, što je izazvalo lavinu reakcija i duhovitih komentara.

Korisnici društvenih mreža opisali su snimak kao "superherojski božićni obračun" i "haotičnu komediju koja je bila potrebna internetu".

Mnogi ga dijele zbog nevjerovatnog spajanja pop-kulture, praznične tematike i, kako navode, tipično ruskog uličnog apsurda.

# TUČNJAVA
# SPIDER-MAN
# RUSIJA
# DJED MRAZ
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