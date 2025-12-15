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ALFA TV

Braco: Reprezentacija BiH može otići na svjetsko prvenstvo, ali Barbarez mora uraditi jednu stvar

Momcima iz reprezentacije čestitam na borbenosti, kazao je Braco

Braco u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

15.12.2025

Gost u emisiji "Sportske priče" bio je karizmatični Alija Braco Hadžiosmanović.

"Ja ću vam reći nešto... Reprezentacija Bosne i Hercegovine može i mora otići na svjetsko prvenstvo, ali Sergej Barbarez mora uraditi jednu stvar. Barbarez odlično radi posao, ali mora se konsultovati s dvojicom naših najboljih stručnjaka"- izjavio je Alija Hadžiosmanović.

Popularni Braco u emisiji "Sportske priče" na Alfa TV pričao je o fenomenu Vrbanjuša, o klubu kojeg je doveo iz posljednje lige u elitni rang.

"Kada smo se pripremali da igramo noćnu utakmicu rekao sam igračima da dođu na večernji trening, ali svi s automobilima. Iako nismo imali reflektore, odradili smo uspješno trening. Radili smo pod dugim i kratkim svjetlima. Privikavali smo se na ono što nas čeka kada igrači istrče na stadion s pravim reflektorima"- prisjetio se Braco.

Hadžiosmanović je rekao da u svim oblastima života naši lideri trebaju biti ljudi koji svoji radom i djelima uljepšavaju izgled Grada Sarajeva.

Emisiju pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# ALFATV
# SPORTSKE PRIČE
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