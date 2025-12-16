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Šta nam krije drevna prošlost? Dr. Osmanagić o alternativnoj historiji i bosanskim piramidama

Dvadeset knjiga, nova istraživanja i velika očekivanja: Dr. Semir Osmanagić u studiju

Osmanagić u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

16.12.2025

Ovog popodneva u studiju “Naših priča” gostuje dr. Semir Osmanagić, osnivač i direktor Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca. U razgovoru smo govorili o novim otkrićima u distriktu bosanskih piramida, rezimirali 2025. godinu i najavili planove za naredni period.

Dr. Osmanagić osvrnuo se i na svojih dvadeset knjiga iz edicije Alternativna historija, u kojima propituje zvanične narative o drevnoj prošlosti, te je na kraju iznio komentar o aktuelnoj društvenoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Emisiju pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# NAŠE PRIČE
# ALFATV
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