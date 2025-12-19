Mufid Zimić: Kako smo sačuvali sjećanje na Asima Ferhatovića Haseta

Krajem decembra (27.12. - 28.12.) održat će se 33. po redu internacionalni malonogometni memorijalni turnir "Asim Ferhatović Hase", koji se igra u znak sjećanja na velikana u svakom smislu i jednog od najboljih nogometaša svih vremena u Bosni i Hercegovini. I ne samo u BiH. Dovoljno je reći Hase, da svi, od Triglava do Đevđelije znaju o kome se radi.

O Hasetu je u emisiji “Sportske priče” govorio Mufid Zimić, "alfa i omega" FK Vratnik.

"Vratnik i FK Sarajevo će i ove godine okupiti asove bh.fudbala. Veliko je zanimanje za Hasetov turnir. Osigurali smo, osim pehara i novčani fond za najbolje. Dva dana Skenderija će biti mjesto gdje će se pričati o fudbalu i Hasetu. Ono što je Hase uradio za Vratnik, za Sarajevo, za Bosnu i Hercegovinu obavezuje nas da ga pominjemo svaki dan. Mi to činimo kroz organizaciju, evo 33. po redu turnira Hasetu u čast"- podsjeća Zimić.

Ispričao je jednu anegdotu...

"Uoči svakog turnira mi smo kontaktirali i posjećivali neke od članove Hasetove porodice. Jedne prilike smo otišli do Hasetove kćerke i poklonili dres s brojem 10. U prvi mah nas je odbila, rekavši " Hase je nosio devetku. Šta je ovo?", a onda smo pojasnili da smo namjerno na dres stavili broj 10, jer je Hase kao čovjek bio za deset plus"- kazao je Zimić.

Čelnik FK Vratnik u emisiji “Sportske priče” otkrio je još neke detalje iz vremena kada je živio Asim Ferhatović, najavio učesnike turnira, pričao kako je riješio situaciju kada su na prošlogodišnjem turniru dvojica igrača bili najbolji strijelci...

Emisiju “Sportske priče” i razgovor s Mufidom Zimićem gledajte u nedjelju od 20 sati na Alfa TV.