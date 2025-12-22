Memorijalni turnir "Asim Ferhatović Hase": FK Vratnik i Sarajevo i ove godine okupljaju asove bh.fudbala

Krajem decembra (27.12. - 28.12.) održat će se 33. po redu internacionalni malonogometni memorijalni turnir "Asim Ferhatović Hase", koji se igra u znak sjećanja na velikana u svakom smislu i jednog od najboljih nogometaša svih vremena u Bosni i Hercegovini. I ne samo u BiH. Dovoljno je reći Hase, da svi, od Triglava do Đevđelije znaju o kome se radi.

O Hasetu je u emisiji “Sportske priče” govorio Mufid Zimić, "alfa i omega" FK Vratnik.

"Vratnik i FK Sarajevo će i ove godine okupiti asove bh.fudbala. Veliko je zanimanje za Hasetov turnir. Osigurali smo, osim pehara i novčani fond za najbolje. Dva dana Skenderija će biti mjesto gdje će se pričati o fudbalu i Hasetu. Ono što je Hase uradio za Vratnik, za Sarajevo, za Bosnu i Hercegovinu obavezuje nas da ga pominjemo svaki dan. Mi to činimo kroz organizaciju, evo 33. po redu turnira Hasetu u čast"- podsjeća Zimić.