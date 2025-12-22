Kako iskustvo postaje mentorstvo: Priča Nele Kačmarčik- Madune

U vremenu kada sve više ljudi razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa, prava pitanja postaju važnija od brzih rješenja. Kako započeti biznis na zdravim temeljima? Koje su stvarne prednosti i mane poduzetništva? Koliko je važno ulagati u znanje, a ne samo u ideju?

Na ova i brojna druga pitanja u emisiji “Naše priče” odgovara Nela Kačmarčik- Maduna, edukatorica i savjetnica za biznis, koja kroz svoje iskustvo i rad pomaže pojedincima da jasnije razumiju poduzetnički put – od prve ideje do održivog i uspješnog poslovanja.