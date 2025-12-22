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ALFA TV

Kako iskustvo postaje mentorstvo: Priča Nele Kačmarčik- Madune

Nela Kačmarčik- Maduna bila je gošća današnje popodnevne emisije "Naše priče" na Alfa TV

Kačmarčik u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

22.12.2025

U vremenu kada sve više ljudi razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa, prava pitanja postaju važnija od brzih rješenja. Kako započeti biznis na zdravim temeljima? Koje su stvarne prednosti i mane poduzetništva? Koliko je važno ulagati u znanje, a ne samo u ideju?

Na ova i brojna druga pitanja u emisiji “Naše priče” odgovara Nela Kačmarčik- Maduna, edukatorica i savjetnica za biznis, koja kroz svoje iskustvo i rad pomaže pojedincima da jasnije razumiju poduzetnički put – od prve ideje do održivog i uspješnog poslovanja.

Kroz edukaciju o pokretanju biznisa, ulaganjima u poduzetništvo, suočavanju sa strahovima od neuspjeha (ali i uspjeha), te dugoročnom održavanju biznisa.

Nela je prepoznata kao inspirativna žena i snažna podrška drugim ženama, posebno u poslovnom svijetu, svojim radom osnažuje, motiviše i povezuje zajednicu žena koje žele rasti, učiti i liderstvo živjeti u praksi.


Emisiju pogledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# NAŠE PRIČE
# ALFATV
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