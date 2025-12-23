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ALFA TV

Praznici pune grad: Turizam u BiH bilježi rast uoči Nove godine

"Naše priče" na Alfa TV

Ogrešević u studiju Alfa TV. ALFA TV

Alfa TV

23.12.2025

Turistička sezona u Bosni i Hercegovini ove godine donijela je dobre pokazatelje, a predstojeći novogodišnji praznici dodatno bude interes domaćih i stranih gostiju. Kakva su očekivanja za doček Nove godine u Sarajevu, koliko je popunjen smještaj i šta turiste najviše privlači u naš grad za emsiju “Naše priče “govorio je Edin Ogrešević, turistički vodić.“

Sarajevo se i ove zime pozicionira kao jedna od najatraktivnijih destinacija u regiji, zahvaljujući bogatoj ponudi, autentičnoj atmosferi i sve raznovrsnijim sadržajima za domaće i strane goste.

Posebnu pažnju posjetilaca privlače organizovani dočeci na otvorenom, kulturni i zabavni programi, kao i gastronomska ponuda po kojoj je glavni grad BiH prepoznatljiv.

Emisiju gledajte na YouTube kanalu ALFA TV HD.

# NAŠE PRIČE
# ALFATV
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