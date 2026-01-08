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NAKON PROTESTA

Riješen dio problema studenata u Sarajevu: Kotlovnica je još tempirana bomba

Stanje je zadovoljavajuće ako se ima u vidu kako je bilo ranije, kaže Aldin Mešan, predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra

8.1.2026

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