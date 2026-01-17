Sejo Boy: U Sarajevu neću nastupati dok je Trojke, njihov najveći domet je hapšenje Faće

On je za Avaz TV govorio o povratku na muzičku scenu, osvrnuo se i na društvene anomalije koje često kritizira na društvenim mrežama, a riječi je bilo i o Amiru Pašiću Faći, kojem pruža podršku iako to izaziva kontroverze