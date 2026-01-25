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NA LICU MJESTA

Reporter "Avaza" u selu gdje je bila oteta Amina Dželilović, majka Azra: "Monstrumi su htjeli ubiti moje dijete!"

Da se tako tuđe dijete otme protiv njegove volje, i da je tuku i maltretiraju, pa to nema ni u horor filmovima. Čuli smo sve i sve je istina, rekle su

25.1.2026

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