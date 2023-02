Bono Vox na crvenom tepihu SFF-a: Taj koncert 1997. godine mi znači više nego što mogu izgovoriti u dvije rečenice

Bono Voks (Vox) i Vim Venders (Wim Wenders) stigli su u Narodno pozorište.

- Drago mi je da sam opet ovdje. Čini se da je prošlo predugo, pokušali smo doći prošle godine, ali nismo mogli. Ovo je najbolji festival. U mom umu taj koncert 1997. godine u ovom gradu, u tom momentu, mi znači više nego što ja to mogu izgovoriti u dvije rečenice. To je veliki dio života našeg benda i mali dio života vašeg grada i zemlje. Ako ćete se buniti protiv nečega, treba to biti interesantno. Kada razmišljam o ovom gradu, inovativnom i bučnom, volio bih da ljudi dođu ovdje i iskuse sve u ovom gradu. I buntovnost, a ne samo ozbiljnu stranu koju ljudi naglašavaju - rekao je Bono Vox novinarima na crvenom tepihu.

Kako je ranije saopćeno iz press službe SFF-a, restaurirana verzija filma “Hotel od million dolara” Vendersa premijerno će biti prikazana danas u 15 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.