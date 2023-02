Sidran: Ako ode Dodik, doći će nam drugi Dodik

Pravljenje kulta

- Zdravstveni sistem je destimulativan. Sve to kako je tehnički, proceduralno uređeno destimulira čovjeka. Ta neuređenost zdravstvenog sistema sigurno je jedan od psiholoških razloga zbog kojeg čovjek nerado ide u bolnice. Ja znam da sam u tim čekaonicama bezbroj puta obolio. Dođem zdrav, a izađem bolestan, čekajući na propuhu u tim čekaonicama - istakao je Sidran.

Nesretni trenutak

Akademik kaže kako je kapitalni nesretni trenutak za Bošnjake u BiH bio 11. septembar 2001. godine.



- Taj latentni i uspavani fenomen islamofobije se tad razbuktao do neshvatljivih razmjera. To živi i tinja u evropskom čovjeku, jer tri ili četiri stotine godina je neka turska vojska opsjedala Beč, opsjedala Krakov... To je moguće objasniti, ali nije moguće objasniti da je u današnjoj Evropi islamofobija jača od antifašizma - potcrtao je Sidran.

Smatra da je trenutne udare na državu BiH pogrešno posmatrati samo kroz djelovanje Milorada Dodika.

- Mene ne zanima trgovac iz Laktaša. Nama je svejedno, ako ode Dodik, doći će nam drugi Dodik. Bilo koga zamisli na njegovom mjestu, neće se promijeniti odnos prema ključnom pitanju - treba li BiH da postoji kao država. Ako se oni kunu u vječitost, onda se time kunu u vječnost mržnje prema Bosni - zaključio je Sidran.