Previše skupo ili nam je već normalno: Kilogram paprika 4 do 6 KM, salata 4 KM, kajmak 25 KM

- Cijene su iste kao i u 2022. godini, ljudi kupuju na komad. Skupe cijene nisu do nas to je do našeg rukovodstva, najmanje je do nas, ovisi o državi.

Cijene utiču na sve i na našu zaradu ali kako idu energenti idu i cijene. U ovakvoj situaciji se ništa ne zna ni kako će biti.

Sve je od dana do dana. Turisti su tu pa se osjeti i bolji pazar..., ima više naroda i više prodaje - rekla je ljubazna trgovkinja za portal "Avaza".