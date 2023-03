Kontroverzna voditeljica TV Pink Jovana Jeremić za "Avaz": Sarajlije i Crnogorci su pravi muškarci

Mislite li da je presudno za ženu da ima jakog muškarca ili se može sama ostvariti?

- Ostvarila sam se i sebi kupila nekretnine u Beogradu. Ne treba mi da mi on daje, sama sam zaradila, on mora da mi daruje, da se brine i da vidim da sam mu važna. Riječ ljubav ništa ne znači. Muškarac, kada voli ženu, mora da joj skine zvijezde s neba, a, ako takvog ne nađem, nikada se više neću udati. Tačno znam šta tražim, mora da zna šta ja volim i da mi to učini jer ja to zaslužujem. Volim samo njega, nisam žena koja vara, lojalna sam i znam da volim najljepše na svijetu. Svi moji bivši od kojih sam ja odlazila će uvijek reći da ih je najviše na svijetu voljela Jovana Jeremić. I svi bi opet bili sa mnom. Moraju da se sklope kockice. Ja sam Kleopatra i kraljica spektakla.