Izveden emotivni performans u znak podrške Enisi Klepo

U Jablanici su održani mirni protesti podrške radnici Enisi Klepo, koju je brutalno pretukao vlasnik hotela "Jablanica" Amir Džafić zato što je tražila plaću.

Hiljade građana se okupilo ispred stare kasarne, a prije polaska proteste šetnje izveden je i emotivni performans.

- Teško je riječima opisati muku koju svakodnevno podnosim na ovom mjestu koje sam nekada zvala svojim radnim mjestom. Izvana se čini kao običan posao, ali unutar ovih zidova leži bojno polje okrutnosti i zlostavljanja. Kažu da riječi ne mogu povrijediti. Verbalni napadi, stalne kritike i ponižavajući komentari ranili su me mnogo dublje nego što je mogao učiniti bilo koji fizički udarac. Srce mu lupa od zebnje svaki put kad me pozove šef znajući da me čeka navala okrutnosti.