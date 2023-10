Glavni grad i nesposobna vlast: Transverzala zvana bruka

Na Prvu transverzalu građani Sarajeva čekaju još od osamdesetih godina prošlog stoljeća. Prvom transverzalom bi se trebao centar Sarajeva, odnosno Marindvor, povezati s Vogošćom.

Izgradnja je, konačno, započela 26. oktobra 2020. godine. Tada se krenulo s izgradnjom dionice od raskrsnica ulice Halida Kajtaza s Kranjčevićevom i s Tešanjskom ulicom. Nakon tri godine i dalje sve stoji na tome.

12 kilometara

Prva transverzala bi trebala biti duga 12 kilometara, a prostirala bi se od Marindvora do Jošaničke petlje u Vogošći.

No, od Željezničke stanice do „Bosnalijeka“ nije ni počela izgradnja. Tek je od naselja Šip izgrađen dio ceste koji vodi do tunela Kobilja glava prema Vogošći.

Vlasnici osporavaju

Ključni problem izgradnje predstavljaju neriješeni imovinskopravni odnosi. Na području općine Centar nalazi se najviše objekata koji se moraju srušiti. To su objekti u Kranjčevićevoj i ulici Braće Begić, sve do firme „Penny plus“.